Slecht nieuws voor Oranje: Van Dijk geraakt niet tijdig fit voor het EK

Het was afwachten voor de nationale ploeg van Nederland of hun kapitein tijdig fit zou geraken voor het Europees kampioenschap deze zomer. Van Dijk zelf gaf aan dat het EK te vroeg voor hem komt, en dat hij zich op de voorbereiding met Liverpool van volgend seizoen zal focussen.

“Ik voel aan mijn lichaam dat het de juiste beslissing is dat ik niet naar het Europees kampioenschap ga. Ik start met de laatste fase van mijn revalidatie tijdens het tussenseizoen. De focus zal dus volledig op de voorbereiding met Liverpool liggen, en dat is een realistisch doel”, aldus Virgil Van Dijk.

Virgil Van Dijk: “I feel physically it is the right decision that I’m *not* going to the Euros and to start my last phase of rehab during the off-season. So, the full focus will be on pre-season with Liverpool and that’s a realistic goal”. 🔴🇳🇱 #LFC #Liverpool