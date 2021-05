"Zitten in een noodscenario en proberen er alles uit te halen" en "Dit is het probleem van de groep en het hele seizoen"

Welke wedstrijd het ook is, welke omstandigheden het ook zijn, er lijkt echt een rode draad te zitten doorheen het seizoen van AA Gent. "Het is het probleem van de spelers", was Hein Vanhaezebrouck al eens scherp.

Gemiste kansen, gemiste strafschoppen, deksels op de neus, vertrouwenscrisissen, het gebrek aan constante prestaties, twijfel in de gelederen, leiders die niet opstaan, vervangers die geen meerwaarde bieden, ... Het zijn zaken die allemaal steeds opnieuw opduiken bij de Buffalo's.

"Het is het verhaal van het seizoen, niet alleen nu, niet alleen onder mij, onder Thorup, onder De Decker, … er zitten gewoon te veel goede en slechte momenten in, dat is het verhaal van deze groep. Het gebeurt gewoon veel te vaak."

Noodscenario

"Ik hoop altijd dat het een les is, maar ik vrees dat we het nog gaan zien. Tegen Charleroi en Zulte Waregem? Die zaten aan het einde van hun Latijn en ik gaf toen al aan dat het niet zomaar zou lukken in play-off 2. Dit heeft me niet verrast."

"Waar de oplossing zit? Gewoon voortdoen. Volgend seizoen? Daar ga ik niet met jullie over praten. We zijn slecht gestart en moeten punten inhalen om nog vijfde te worden. We moeten nu twee keer winnen van Oostende, wat geen evidentie is. We zitten in een noodscenario en proberen er nog alles uit te halen."