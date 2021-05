Leye reageert na de verloren wedstrijd thuis tegen KV Mechelen

Vannamiddag speelde Standard tegen KV Mechelen (1-2) in Sclessin tijdens de derde speeldag van de Europe play-offs.

Standard had het moeilijk in de eerste helft tegen KV Mechelen. De bezoekers openden de score en verdubbelden die na de pauze. Twintig minuten voor het einde verkleinden de Rouches de achterstand. Na de aansluitingstreffer en de uitsluiting van Peyre was Standard tot het einde van de partij nog dominant. KV hield stand en verliet Sclessin met drie punten.

"Het was sowieso een lastige wedstrijd, en zeker als je begint een dom tegendoelpunt. Het was zeer moeilijk om terug te komen. We waren niet gevaarlijk in de eerste helft en we speelden te zelden in de diepte. Omdat we een reactieteam zijn, reageerden we in de tweede helft. We hadden kansen, vooral toen Mechelen met 10 man kwam te staan in de laatste 20 minuten. Thoelen maakte ook twee goede reddingen", zei Mbaye Leye na de wedstrijd.

Met 28 punten op de teller staat Standard momenteel op de laatste plek in de Europe play-offs op drie speeldagen van het einde. "Er zijn nog negen punten te pakken. We moeten ons goede werk volhouden en het in Mechelen beter doen dan hier op Sclessin. Onze inconsistentie? Die is er al een hele tijd. We hebben consistentie nodig. Het ontbrak ons vandaag aan kwaliteit en nauwkeurigheid bij de eindpasses. We hadden ook geen geluk bij die openingstreffer. We vallen ook terug in onze fouten. Deze inconsistentie zal ons tot het einde van het seizoen achtervolgen, maar je mag niet vergeten dat er vandaag ook kwaliteit was bij de tegenstander", besloot de T1 van de Rouches.