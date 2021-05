OFFICIEEL: Witsel mee naar het EK: "We hebben nu ruimte om risico's te nemen"

Nu er door de huidige coronapandemie 26 spelers in de kern mogen meegenomen worden in plaats van 23, is er voor bondscoach Roberto Martinez meer ruimte om risico's in de selectie te nemen. Zo neemt hij de revaliderende Axel Witsel deze zomer mee op, in de EK-selectie.

Axel Witsel scheurde in het begin van dit kalenderjaar zijn achillespees. Na die blessure moest onze landgenoot geopereerd worden en was het niet zeker of hij fit kon geraken voor het Europees kampioenschap van deze zomer. Bondscoach, Roberto Martinez, liet al weten in een interview met Sporza dat hij de middenvelder zal opnemen in de selectie. “Axel is een speler die niet wordt geselecteerd door de bondscoach, maar is een speler die zichzelf selecteert door wat hij de nationale ploeg bijbrengt en zijn ervaring. Hij moet wel fit zijn om van het EK te genieten. Hij werkt heel hard en we monitoren hem elke dag. We zullen zien hoe ver hij raakt, maar met een selectie van 26 spelers hebben we de ruimte om dat risico te nemen”, aldus Roberto Martinez.