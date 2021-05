Wisdom Amey is de jongste debutant in de Serie A ooit

Gisteren speelde Bologna in eigen huis tegen Genoa.

Gisteren speelde Bologna in eigen huis tegen Genoa. Bij de thuisploeg stond oude bekende Takehiro Tomiyasu in de basis. Tomiyasu speelde tot 2019 bij Sint-Truiden, maar werd toen voor 9 miljoen verkocht aan de Italiaanse ploeg. In minuut 89 ging de Japanse rechtsachter naar de kant en kwam niemand minder dan Wisdom Amey in zijn plaats. Op het eerste zicht was dat geen speciale wissel, maar... .

Wisdom Amey was amper 15 jaar 9 maanden en één dag oud bij zijn invalbeurt. Daarmee is hij de jongste debutant in de Serie A ooit. Dit seizoen staat ook onze landgenoot, Daan Dierckx, bij de jongste spelers in de Serie A. De inmiddels achttienjarige verdediger speelt bij Parma na een opleiding bij de jeugd van Genk.