Brengt Michael Jordan PSG geluk? Parijzenaars stellen tenues volgend seizoen voor

PSG maakte vanmiddag op Twitter hun nieuwe thuistenues bekend voor het seizoen 2021/21. In de Tweet is een filmpje van een virtuele Mbappé te zien die het nieuwe truitje van de ploeg uit Parijs draagt. Benieuwd of het nieuwe shirt PSG geluk zal brengen.

Het nieuwe PSG-shirt is vrij klassiek en niet veel verschillend van de tenue van dit seizoen, de outfit is donkerblauw. Er zijn ook twee sponsors op het shirtje te zien: Accor Live Limitless staat in het groot op het midden van het shirt, en het logo van Air Jordan is te zien op de rechterborst.

Air Jordan is het merk van legendarische basketballer Michael Jordan. Het merk is eigendom van Nike, en heeft een springende Jordan als logo. Straf dat er een logo van een basketbalspeler op de tenue van een voetbalploeg staat. Afwachten of Michael Jordan PSG geluk zal brengen…