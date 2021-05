Dortmund wint met 4-1 van RB Leipzig in bekerfinale

Gisteren heeft Dortmund voor de vijfde keer de DFB-Pokal gewonnen.

Gisteren werd de finale van de DFB-Pokal gespeeld in Duitsland. De twee finalisten waren Dortmund en RB Leipzig. Al na amper vijf minuten spelen stond Dortmund op voorsprong. Jaden Sancho knalde van op de rand van de zestien zijn ploeg op voorsprong. Net voor het half uur ging Haaland eens op wandel. Hij verdubbelde de score. In de toegevoegde tijd van de eerste helft was de beker al binnen voor Durtmund. Reus zette Sancho alleen voor doel en hij had hem maar binnen te leggen. 0-3, een gepeperde ruststand voor Leipzig.

In de tweede helft kwamen de jongens van Nagelsmann beter en beter in de wedstrijd, maar scoren lukte Dani Olmo pas 20 minuten voor affluiten. Een heerlijk schot van buiten het strafschopgebied verdween knap in de bovenhoek. Enkele minuten voor tijd trapte Haaland Dortmund definitief naar de titel. Na de 1-4 kon Leipzig geen vuist meer maken. Al bij al een verdiende overwinning voor de mannen van Edin Terzic.

En de Belgen?

Axel Witsel is zoals u ongetwijfeld wel weet nog steeds aan het werken aan zijn comeback van een achillespeesblessure. Thorgan Hazard mocht in de rust invallen voor Jude Bellingham. Een minuutje voor affluiten kwam ook Thomas Meunier nog van de bank. Hij kwam in het veld voor Jaden Sancho, die een applausvervanging kreeg na zijn twee doelpunten.