Vincent Kompany is met niets anders bezig dan de matchen van Anderlecht

Het was een gemeende vraag: we wilden weten hoe Vincent Kompany naar de EK-selectie van maandag keek. Want voor een paar van zijn spelers zou dat wel extra ervaring en ook een stijging van hun marktwaarde kunnen betekenen. Kwamen we daar even van een kale reis thuis...

"Selectie? Welke selectie? Ah, de EK-selectie. Ja jongens, jullie moeten we vergeven. Ik zit momenteel in een duikboot en die komt maar een paar keer boven water. Ik weet echt van niks meer wat er in de wereld gebeurt. Ik weet pas sinds kort dat er 26 spelers mogen meegaan naar het EK. Dus ik heb er geen flauw idee van wie er in de selectie zal zitten", zei hij oprecht. alle aandacht ging uit naar de match tegen Genk. "Ik ben enkel bezig met de play-offs en de drie resterende matchen. Daarna zal ik wel even inhalen van wat er in de rest van de wereld gebeurd is." Van den Brom is gewoon een fijne kerel Maar Genk dus... Woensdag bleek weer hoe goed Kompany en Van den Brom konden opschieten. De twee mannen lijken qua voetbalfilosofie dan ook erg op elkaar. “Ik vind hem gewoon een fijne kerel. Maar ik wil hem verslaan en hij mij. Ons hart zit allebei bij dit spel, maar we kunnen er ook afstand van nemen." Twee ploegen die momenteel het attractiefste voetbal in de Champions' play-offs brengen. "Ik denk daarnaast dat Genk en Anderlecht van de Belgische ploegen qua filosofie ook het dichtst bij elkaar aanleunen. Onze fans verwachten een bepaald voetbal en daarom liggen beide ploegen elkaar wel. Maar het blijft uiteindelijk wel een verhaal waarin resultaten het belangrijkst zijn.”