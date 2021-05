Benfica en Jan Vertonghen maken einde aan ongeslagen reeks Sporting CP in doelpuntrijke derby

Sporting CP was al zeker van de titel en vandaag reisde de club af naar de grote rivaal, Benfica. Het werd een spannende en doelpuntrijke derby, want Benfica haalde het uiteindelijk met 4-3.

Met Jan Vertonghen aan de aftrap, zorgde Benfica in de eerste helft al voor drie goals via Seferović, Pizzi en Lucas Verissimo. Sporting CP verkleinde de achterstand via Gonçalves vlak voor de pauze, voordat het een vierde doelpunt tegen kreeg van Seferović vanaf de strafschopstip.

Santos en Gonçalves brachten Sporting terug tot op één doelpunt, maar Benfica liet zich niet meer van de wijs brengen.

Het geweldige seizoen en eerste competitietitel van Sporting Lissabon sinds 2001-2002 had op een nog betere manier kunnen eindigen, aangezien de groen-witten ongeslagen waren in 32 competitiewedstrijden. Maar met hun overwinning ontnam Benfica Sporting CP het record.