Ritchie De Laet geeft zijn mening over Refaelov en Mbokani

Ritchie De Laet is één van de meest genoemde spelers dit seizoen bij Antwerp. Samen met Lior Refaelov en Dieumerci Mbokani natuurlijk. Zijn ene kompaan vertrekt al, maar hij hoopt dat de tweede blijft.

Het vertrek van Refaelov en zijn verwijdering uit de A-kern hadden anders gekund, vindt De Laet. “Wij, de kleedkamer, hebben onze mening vooraf gezegd. Wij vonden dat Lior, zeker in de eerste match tegen Genk, nog verdiende om te spelen", klinkt het in HLN.

Van Mbokani hoopt hij dat er nog een akkoord wordt gevonden. "Ik zou dat jammer vinden. Vind maar eens iemand met zijn profiel. Maar je kan ook niet verwachten dat Mbo 40 matchen 90 minuten gaat spelen. Je zou iemand moeten vinden die hetzelfde kan brengen, maar tevreden is met hier en daar ook eens 20 minuten in te vallen. Mbo... ‘k Zou hem missen. Ik denk niet dat er op dit moment een betere spits is. Ja, Onuachu heeft veel goals gemaakt, maar écht belangrijk zijn voor uw ploeg... Zonder Mbo geen play-offs voor ons. Als hij z’n dag heeft, zijn er heel weinig verdedigers in België die hem kunnen tegenhouden.”