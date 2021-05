Romelu Lukaku scoort, maar verliest met Inter van Juventus na spannende wedstrijd

Juventus heeft deze avond een belangrijke zege geboekt met het oog op Europees voetbal volgend seizoen. De club haalde het in de topper van kampioen Inter met 3-2. Cuadrado was met twee doelpunten de grote man.

Juventus kon de drie punten goed gebruiken en moest dan ook goed aan de wedstrijd beginnen. De Italiaanse topclub kwam snel op voorsprong na een doelpunt van de Portugese vedette Cristiano Ronaldo. Het was al het 777ste doelpunt uit zijn carrière.

Zo'n tien minuten voor de rust kwam Inter langszij dankzij Romelu Lukaku. De Rode Duivel zette een strafschop om, maar 1-1 zou niet de ruststand worden. Cuadrado zorgde namelijk net voor het rustsignaal voor de 2-1 voorsprong voor Juventus.

In het slot kwam Inter opnieuw op gelijke hoogte dankzij een owngoal van Chiellini, maar de drie punten bleven alsnog in Turijn na een tweede doelpunt van Cuadrado. De Colombiaan scoorde via een strafschop. Tussendoor vielen ook nog twee rode kaarten (Betancur en Brozovic).