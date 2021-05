Vrancken voelt geen enkele druk: "Spelers mogen dromen van Europees voetbal"

KV Mechelen kan zondag een grote stap richting Europees voetbal zetten als het weet te winnen van Standard.

De ploeg van Wouter Vrancken lijkt het juiste ritme gevonden te hebben. Toch wil de trainer graag de druk weghouden van zijn spelersgroep.

"De spelers mogen dromen van Europees voetbal, wat sinds donderdag wel meer zal leven in de groep. Maar ze mogen er niet te veel mee bezig zijn”, zegt Vrancken aan HLN.

Extra druk brengt de voorlopige leidersplaats alvast niet. “Te ver vooruit kijken, is het slechtste wat we nu kunnen doen. Daar moet iedereen zich van bewust zijn. Het is leuk om op kop te staan, maar we moeten de knop snel omdraaien en klaar zijn voor zondag. Ik voel nu niet meer druk als leider, en de spelers ook niet. We willen vrank en vrij blijven voetballen."

Voor het duel tegen Standard kan KV Mechelen rekenen op Thibaut Peyre, ondanks zijn rode kaart van donderdag. De schorsing van twee wedstrijden gaat pas woensdag in, waardoor hij de duels tegen Oostende en AA Gent mist.