Club Brugge moet winnen van Antwerp om alles in eigen handen te houden

Bij Genk verstoppen ze het niet meer: ze geloven er weer in. Uit alle reacties van de Limburgers sprak gisteren vertrouwen dat de titel nog een mogelijkheid is. Vertrouwen op summum bij KRC. Een pak hoger dan bij Club Brugge.

Club Brugge wint maar beter van Antwerp, want er hebben er bloed geroken. John van den Brom dankte Club omdat ze door hun "gepruts" nog steeds in de race zitten. Wat Hollandse branie. Maar wie durft met zekerheid zeggen dat Club straks Antwerp opzij zet na de laatste prestaties?

De Genk-spelers spraken het ook uit: het is nog mogelijk. Van den Brom en co spraken over "hun huidige situatie nog wat verbeteren". Tja, hoger dan de tweede plaats, dat is enkel nog de eerste hé. Het vertrouwen bij Club is aangetast, terwijl het bij Genk uit hun porieën vloeit. Een gelukkig puntje tegen Anderlecht woensdag en een sterke prestatie op zaterdag. De enige ploeg die gewonnen heeft in de Champions' play-offs. Twee keer zelfs! Meer was er niet nodig.

Als Club morgen verliest... dan heeft Genk zowaar zijn eigen lot in handen op de slotspeeldag in het rechtstreekse duel in Jan Breydel. Bongonda, Ito, Onuachu, Dessers... ze zitten vanavond om 18u30 allemaal aan hun tv gekluisterd. Supporterend voor Antwerp.

Dat The Great Old hun aartsrivaal een hak kan zetten... Dat Anderlecht supergemotiveerd gaat zijn donderdag om de derde plek nog te kunnen pakken... "We willen niet laatste eindigen hé! Onze motivatie gaat groot zijn", klonk het al bij Vincent Kompany.

Vormer en co moeten dat straks allemaal van zich afzetten. Ook dat gevoel van onrechtvaardigheid en hun beste niveau proberen te benaderen. Want in Genk... daar zitten ze in hun zetel. Wie had dit immers een kleine twee weken geleden gedacht. Niemand verwachtte nog spanning. Genk kan een bonus oprapen, Club kan alles uit handen zien glippen...