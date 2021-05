De titelstrijd speelt zich af in Madrid en Barcelona definitief uit de titelrace

Vandaag stond de voorlaatste speeldag in de Primera Division op het programma. De strijd om de titel gaat tussen de twee Madrileense clubs.

Barcelona opende tegen Celta de Vigo nog de score via Messi, maar Mina maakte nog voor de rust gelijk. Het werd nog 1-2 via andermaal Mina.

Atlético Madrid, met Yannick Carrasco in de basis, kwam niet tot scoren in de eerste helft tegen Osasuna. Na de rust kreeg het na 75 minuten een koude douche na een goal van Budimir. Lodi zorgde nog voor de 1-1 en Suarez zelfs de 2-1.

Real Madrid, waar Hazard na 77 minuten inviel, had het knap lastig in Bilbao. Nacho opende in de tweede helft wel de score voor Real. Het bleef 0-1.



Op de laatste speeldag vechten Atlético en Real nog om de titel. Atlético heeft 83 punten, Real 81. Barcelona haakt definitief af met 76 punten.