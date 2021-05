Thorgan Hazard en Thomas Meunier spelen volgend seizoen Champions League

Borussia Dortmund heeft zich verzekerd van een plekje in de Champions League volgend seizoen. Dit dankzij Thomas Meunier en Thorgan Hazard.

Dortmund was te sterk voor Mainz en won vlot met 1-3. Thomas Meunier speelde 90 minuten en Thorgan Hazard was invaller. Dankzij deze overwinning (de 6de op rij) kunnen ze niet meer uit de top 4 vallen.

Dortmund maakte in Mainz het verschil al voor de rust. Dankzij een knap schot van Guerreiro en een intikker van Reus op assist van Sancho doken beide teams de kleedkamer in bij de rust met de 0-2 op het scorebord. In het slot vergrootte Julian Brandt de voorsprong nog zodat de penaltygoal van Quaison in de laatste minuten een eerreder was.