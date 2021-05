Arnaut Danjuma scoort voor Bournemouth en komt zo iets dichter bij de Premier League

In The Championsship zijn de Play-Offs voor promotie naar de Premier League volop bezig. Vanavond stonden Bournemouth en Brentford tegenover elkaar met een ex-Bruggeling in de hoofdrol.

Vanavond stond de heenmatch tussen Bournemouth en Brentford op het programma. Ex-Club Brugge speler Arnaut Danjuma had een belangrijke rol voor zijn club. Hij scoorde namelijk in de 55ste minuut het enigste doelpunt van de partij waardoor Bournemouth won. Nu zaterdag staat de terugwedstrijd op het programma. Arnaut Danjuma maakte in de zomer van 2019 de overstap van Club Brugge naar Bournemouth. Dit voor meer dan 16 miljoen EURO. Dit seizoen was de Nederlandse aanvaller al goed voor 15 doelpunten en 7 assist in The Championship.