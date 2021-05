Nordin Jbari wil Sambi Lokonga graag bij de Rode Duivels

Sambi Lokonga is bij de reservespelers die Martinez heeft geselecteerd voor het EK. Nordin Jbari zou het over een andere boeg gooien.

Nordin Jbari is momenteel werkzaam bij RTBF en is ook regelmatig te horen als commentator voor de wedstrijden van de Jupiler Pro League. In de Franstalige tegenhanger van Extra Time, La Tribune, had hij het over de selectie van Martinez voor het EK en de plaats die Sambi Lokonga inneemt op de reservelijst.

“Ik zou Sambi Lokonga naast Tielemans plaatsen”, zegt de voormalig Rode Duivel Nordin Jbari in het La Tribune. “Hij is een van de beste centrale middenvelders en Sambi Lokonga heeft ook een grote toekomst in die nationale ploeg voor zich.”