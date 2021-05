Zinédine Zidane laat zich uit over de situatie van "invaller" Hazard

Roberto Martinez rekent op een volledig fitte en in vorm verkerende Eden Hazard op het EK deze zomer. Hoe realistisch dit is zal de komende weken moeten blijken. Zondag begon de Rode Duivel wederom op de bank bij de Koninklijke.

Real Madrid heeft nog een kansje op de titel na de overwinning zondag tegen Athletic Bilbao. Eden Hazard mocht na 77 minuten invallen. Wederom geen basisplaats dus voor de Rode Duivel. Volgens Real-coach Zinédine Zidane moeten we ons echter geen zorgen maken over zijn fysieke paraatheid en was het een puur sportieve keuze.

"Er is niks erg aan de hand met Hazard. Ik moet de opstelling kiezen en dat is alles", relativeert Zidane in de persconferentie na de wedstrijd. "Eden is aanwezig, draagt iets bij aan onze wedstrijden en werkt. Ik moet een beslissing nemen en andere spelers spelen op dit moment, dat is alles."