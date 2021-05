Dennis Praet moet knokken voor speelminuten bij Leicester City

Dennis Praet heeft een plaats veroverd in de EK-selectie van de Rode Duivels. Nochtans heeft de middenvelder het de voorbije weken lastig bij Leicester City. Hij weet zelf hoe het komt dat hij er op de bank zit.

Dennis Praet bewees de voorbije seizoenen dat hij de kwaliteiten heeft om mee te draaien bij Leicester City. Enkel tactische keuzes waren echter niet ideaal voor hem.

“Vorig seizoen stond ik een rijtje lager op het veld”, aldus Dennis Praet op de website van OH Leuven. “Ik speelde op de acht en lag in balans met Youri Tielemans. Dit seizoen kiest de coach ervoor om me op de tien uit te spelen.”

Het is knokken om een plaats af te dwingen

Voor die positie moet het jeugdproduct van RSC Anderlecht concurreren met James Madisson. “Het vaste middenveld met Wilfred Ndidi, Tielemans en Madisson staat er”, glimlacht Praet. “Het is knokken om een plaats af te dwingen.”