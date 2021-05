Hein Vanhaezebrouck wil Brecht Dejaegere terug in de groep bij KAA Gent

Brecht Dejaegere maakt momenteel het mooie weer bij Toulouse FC. De middenvelder leek op weg naar een verlengd verblijf in Frankrijk, maar staat opeens voor een verrassende transfer.

Of beter gezegd: terugkeer. Volgens onze bronnen wil Hein Vanhaezebrouck de middenvelder terug naar KAA Gent halen. De coach van de Buffalo’s werkte eerder al samen met Brecht Dejaegere in de Ghelamco Arena én bij KV Kortrijk.

Dejaegere doet het nochtans goed bij Toulouse FC, dat in de hoogste regionen van de Ligue 2 kampeert. Voor de volledigheid: bij Gent is er onenigheid over de plannen van Vanhaezebrouck. Binnen het management is het nog steeds het plan om hem te verkopen.