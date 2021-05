KV Mechelen kan mogelijks de komende twee wedstrijden niet rekenen op Nikola Storm

Het gaat goed met KV Mechelen, momenteel ziet het ernaar uit dat ze Europa ingaan. Met twee punten voorsprong op rechtstreekse achtervolger AA Gent, gaan ze in Achter de Kazerne vol voor de winst in de Conference play-off.

KV Mechelen zal het misschien wel moeten doen zonder zijn speler in vorm Nikola Sotrm. Storm scoorde in de laatste zes wedstrijden van KV Mechelen acht (!) keer. In de laatste wedstrijd tegen Standard liep hij echter wel een blessure op. Tegen KV Oostende zal Mechelen zijn flankaanvaller al zeker moeten missen. Vrancken hoopt Storm te recupereren in de, waarschijnlijk, laatste allesbeslissende wedstrijd tegen AA Gent, dat zegt de Mechelentrainer in een interview met Het Laatste Nieuws.

“Donderdag gaan ze nog scans nemen van zijn enkel. Ze willen zeker zijn dat er niets mis is in het gewricht. Het is nog afwachten. Zoals het er nu uitziet, lijkt het goed te komen voor het duel tegen Gent komend weekend. Alleen moet zijn pijn weggaan”, aldus de KV Mechelencoach, Wouter Vrancken, over de blessure van Storm.