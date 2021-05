Nog twee speeldagen, nog veel spanning: wat zijn de scenario's voor play-off 1 en play-off 2?

De laatste week is ingegaan, de strijd is echter nog niet gestreden. Op diverse fronten kan er op de laatste twee speeldagen nog heel wat gaan gebeuren.

Genk - Antwerp (20/5)

Anderlecht - Club Brugge (20/5)

Club Brugge - Genk (23/5)

Antwerp - Anderlecht (23/5)

Club Brugge (43) heeft momenteel vijf punten voorsprong op KRC Genk (38). Als het een punt pakt op Anderlecht, dan is het kampioen. Als Genk niet wint van Antwerp, dan is het kampioen. En als het op de slotspeeldag niet verliest van Genk, is het ook nog altijd kampioen.

Genk moet 6 op 6 pakken en dus hopen op een 0 op 6 van blauw-zwart. Antwerp en Anderlecht hebben beiden 32 punten. Met een 6 op 6 van een van beide teams én een 0 op 6 van Genk kunnen ze beiden nog tweede worden. Meer dan waarschijnlijk wordt het onderlinge duel belangrijk voor plek 3, Anderlecht heeft het voordeel bij een gelijk puntenaantal.

© photonews

Play-off 2

KV Oostende - KV Mechelen (19/5)

AA Gent - Standard (19/5)

KV Mechelen - AA Gent (22/5)

Standard - KV Oostende (22/5)

Voor Standard (28) is de strijd gestreden. Zelfs met 6 op 6 kunnen ze door het duel tussen Mechelen en Gent nooit nog groepswinnaar worden. Ook Oostende (30) zit in vieze papieren. Enkel bij een 6 op 6 heeft het nog een kans. Gent mag dan geen 6 op 6 pakken, Mechelen mag ook niet winnen van de Buffalo's.

Oostende en Gent hebben door de halvering van de punten het nadeel bij een eventueel gelijk puntenaantal, dus Mechelen (34) staat in poleposite. Ook ten opzichte van Gent (32). Zelfs een gelijkspel in Oostende en een gelijkspel tegen Gent is voor De Kakkers op die manier genoeg.