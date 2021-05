Volgens Peter Vandenbempt zou Philippe Clement wel eens kunnen vertrekken

Is Clement aan zijn laatste weken bezig bij Club? "Hij zou naar een mooie club in Nederland of Duitsland moeten kunnen"

Philippe Clement kan donderdag al zijn derde landstitel op rij pakken als trainer. Maar wat daarna? Gaat hij nog door als coach van Club Brugge of wenkt het buitenland? Peter Vandenbempt had er in Extra Time zijn mening over.

Vandenbempt meent dat hij bij Club alles bereikt heeft wat hij kan bereiken. "Wat kan hij nog meer doen?", aldus de analist. "Hij heeft na de titel met Genk twee keer de titel gepakt met Club Brugge en een goede Champions League-campagne gespeeld. Hij zou nu naar een mooie club in Nederland of Duitsland moeten kunnen gaan." Daarnaast maakte hij de laatste weken ook een paar opvallende keuzes in zijn selectie en lijkt Club aan vernieuwing toe. "Als hij blijft, zal hij stevig moeten doorselecteren in zijn kleedkamer", meent Vandenbempt.