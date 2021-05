Beerschot neemt afscheid van verdediger: linksback gaat in Luxemburg aan de slag

Gregory Grisez heeft niet veel plezier beleefd aan het voorbije seizoen bij Beerschot. De linksback kwam twee matchen in actie in de Jupiler Pro League en speelde slechts 20 minuten mee in totaal.

Hij mocht dan ook vertrekken van Beerschot en lang heeft de 31-jarige verdediger niet moeten zoeken naar een nieuwe uitdaging. Volgens Gazet van Antwerpen gaat Grisez namelijk in Luxemburg spelen bij Fola Esch. De Luxemburgse club staat voorlopig op de derde plaats in het klassement. Grisez speelde sinds 2018 voor Beerschot en in totaal speelde hij 43 wedstrijden voor de Belgische club. Daarin was hij goed voor 2 assists.