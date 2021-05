Frankrijk maakt indrukwekkende selectie bekend voor het EK: negen spelers die mee wereldkampioen werden, zijn er niet bij

Frankrijk is zonder twijfel één van de topfavorieten voor het EK. Dinsdag werd de selectie van het land bekendgemaakt en het is zeer indrukwekkend. Zo hebben ze op elke positie wel meerdere toppers rondlopen.

En dan zijn er nog heel wat spelers niet bij, want negen spelers die in 2018 mee wereldkampioen werden, zijn er niet bij. Zo zijn Alphonse Areola, Adil Rami, Samuel Umtiti, Djibril Sidibé, Benjamin Mendy, Blaise Matuidi, Steven Nzonzi, Nabil Fekir en Florian Thauvin er niet bij.

Daarnaast is ook Anthony Martial er niet bij. De aanvaller van Manchester United was vorig seizoen één van de uitblinkers bij de Engelse topclub, maar dit seizoen kreeg hij te maken met heel wat blessures. Karim Benzema is dan weer wel opnieuw van de partij na enkele jaren. Hieronder vindt u de volledige selectie.