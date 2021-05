Vanhaezebrouck blijft het raar vinden: "Blijkbaar hebben we in België als eerste van heel Europa het reglement ontdekt"

AA Gent speelt zijn zoveelste 'wedstrijd van de laatste kans' vanavond tegen Standard. Ze moeten blijven winnen om kans te maken op dat laatste Europees ticket. Ze zullen trouwens al weten waar ze aan toe zijn voor de match begint.

KV Mechelen speelt al om 18u30 in en tegen Oostende. “Ik vind dat nog altijd heel raar”, zegt Vanhaezebrouck in HLN. “Hetzelfde geldt voor play-off 1. Ik lees dat het reglementair in orde is om op de voorlaatste speeldag niet op hetzelfde uur te spelen."

Rechtenhouder Eleven vroeg die verschillende aanvangsuren om meer kijkers te ontvangen. "Dan is het toch vreemd dat wij 40 jaar tegen de reglementen zijn ingegaan door altijd de twee laatste matchen op hetzelfde tijdstip te spelen. Het is vreemd dat men in het buitenland ook overal tegen die reglementen ingaat. Blijkbaar hebben wij in België het reglement ontdekt, als eerste van heel Europa.”