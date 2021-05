OFFICIEEL: RB Leipzig verlengt contract van jong toptalent

Bij RB Leipzig maken ze werk van de toekomst. Zo hebben ze het contract van de 20-jarige Dominik Szoboszlai verlengd. Hij tekende in januari bij RB Leipzig, maar zijn contract loopt nu tot 2026.

Dominik Szoboszlai kwam nog niet in actie voor RB Leipzig, maar toch gelooft de Duitse club in het Hongaarse toptalent. Bij RB Salzburg maakte de 20-jarige aanvallende middenvelder namelijk indruk de voorbije jaren met 26 doelpunten en 35 assists in 83 wedstrijden.

Bij RB Leipzig hebben ze dan ook besloten om zijn contract al te verlengen. Zo ligt hij nu al tot en met 2026 vast bij Die Roten Bullen. Dit seizoen was hij in het eerste deel goed voor 9 doelpunten en 11 assists in 22 wedstrijden bij RB Salzurg, maar nu kampt hij met klachten aan de adductoren.