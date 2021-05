Seraing zit aan tafel met mogelijke opvolger voor Emilio Ferrera en haalt die uit 1A

Seraing is op zoek naar een nieuwe trainer om volgend seizoen om Emilio Ferrera op te volgen.

Seraing vond geen akkoord met trainer Emilio Ferrera om de ploeg volgend seizoen te coachen. Ferrera zou de deal rond hebben om grote baas van de jeugd van AA Gent te worden, zo schrijft La Dernière Heure vandaag.

De Luikse club is op zoek naar een opvolger en zat daarvoor al aan tafel met Jordi Condom. De Spanjaard is momenteel nog aan de slag als sportief directeur van Eupen, maar kan T1 worden in Seraing.

Eerder viel ook al de naam van Michel Preud’homme als mogelijke opvolger van Ferrera.