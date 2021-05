Kompany over Club Brugge: "Mij maak je niks wijs: Vanaken speelt donderdag" en "De Ketelaere kende niet dezelfde druk als onze jongeren"

Anderlecht-Club Brugge en blauw-zwart kan zijn titel vieren op het veld van de aartsrivaal. De supporters hopen dat het niet zover komt, maar Vincent Kompany is er niet mee bezig. Wel met de overwinning natuurlijk: "Geen seconde bezig geweest met het titelfeest van Club!"

"Coach, gaat Club kampioen worden en is dat verdiend?", wou een journalist weten. "Ze zijn de beste ploeg geweest en de beste verdient het altijd", aldus Kompany. "Of ze nu kampioen zullen zijn, kan ik niet zeggen. Het hangt af van wat er morgen gebeurt. Wij gaan voor de winst en dan is het tussen Genk en Brugge."

Club kan ook wel al voor de match kampioen zijn als Genk punten laat liggen tegen Antwerp. "Eerlijk, ik ben er niet mee bezig. Het kan zijn dat ze hier op ons veld vieren. Dat kan gebeuren en soms is het andersom. Wij gaan gewoon voor de drie punten, want die zijn superbelangrijk voor ons. In elk mogelijk scenario zullen we ons gedragen zoals Anderlecht zich moet gedragen."

In het scenario dat Club al kampioen is voor de match kan Anderlecht misschien wel profiteren van de ontlading bij de Brugse spelers. "Club wil hier altijd iets laten zien. Ze hebben dit altijd als een belangrijke match beschouwd. Maar ik weet van bij de absolute top: wij bleven altijd doorgaan, zelfs als we al kampioen waren."

Onze spelers kregen dezelfde druk als Vormer en Vanaken te verwerken

Club heeft met De Ketelaere intussen ook een toptalent binnen de lijnen, maar voor Kompany zijn de omstandigheden helemaal anders. "De Ketelaere scoorde vorig weekend een schitterend doelpunt. Maar Club heeft de luxe om hem bij een mindere vorm eens aan de kant te laten. Hij loopt ook tussen ervaren spelers. In Anderlecht hebben de jongeren dit seizoen die kans niet gekregen. Ze kregen dezelfde druk als Vormer en Vanaken op hun schouders en hebben dat goed opgepikt."

Club liet de voorbije twee matchen ook Hans Vanaken op de bank... "Hij gaat spelen hé, dat zie ik al van hier. Waarom? Jongens, ik heb 17 jaar ervaring in het voetbal. Een beetje prikkelen, wat motiveren en hop: 'Hans, geef er maar een lap op'. Het is heel mooi opgebouwd, maar hij staat donderdag in de basis hoor."