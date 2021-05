Club Brugge kampioen: de rapporten van de kampioenenmakers

Het is Club Brugge dan toch gelukt. Voor het tweede opeenvolgende seizoen heeft het de titel weten te pakken. Wie waren de kampioenenmakers? De rapporten van de blauw-zwarte selectie.

Doelmannen

Simon Mignolet: misschien wel de meest constante Bruggeling dit seizoen alweer. Nauwelijks op een foutje te betrappen, zorgde voor de ene clean sheet na de andere en won dat klassement uiteindelijk al bij al makkelijk.

Ethan Horvath: deed wat je kan verwachten van een tweede doelman. Niet opvallen, invallen waar nodig nadat Mignolet even out was vanwege een positieve coronatest en genoeg kriebelen op training om Mignolet wakker te houden. Van Senne Lammens en Nick Shinton kunnen we niets vertellen dit seizoen, zij speelden geen match met inzet.

Verdedigers

Clinton Mata: net als vorig seizoen de regelmatigste onder de Clubverdedigers misschien wel. Speelde heel vaak en stelde nooit teleur. Heeft zijn draai gevonden bij blauw-zwart en is een absolute meerwaarde.

Brandon Mechele: speelde na Mata het meeste minuten mee van de clubverdedigers en stelde ook nooit teleur. Drie doelpunten, meer dan ooit een leiderfiguur en op zijn 28e helemaal tot wasdom gekomen.

Odilon Kossounou: de ontdekking van het seizoen bij Club Brugge misschien wel. Deed het op verschillende posities, maar is toch vooral onverzettelijk als een rots achterin. Nog maar 20, zijn beste jaren komen nog.

Eduard Sobol: won de strijd op links van Fede Ricca. Offensief van waarde, maar niet altijd even consistent op verdedigend gebied. Iemand waar je kan op bouwen, dat wel.

Fede Ricca: geblesseerd momenteel. Verloor de strijd van Sobol op links, al heeft ook hij zeker de nodige kwaliteiten - zeker in aanvallend opzicht.

Stefano Denswil: gehuurd van Bologna. Was nodig om wat extra linksvoetige kracht te hebben, maar haalde niet zijn natuurlijke flair uit zijn eerste blauw-zwarte periode boven. Nuttig, zonder veel meer.

Ignace van der Brempt: jeugdproduct waar nog schaafwerk aan is, maar toch eentje om op 19-jarige leeftijd in de gaten te houden.

Matej Mitrovic: wisselvallig. Soms heel goed, soms heel wat minder. Kreeg uiteindelijk amper 426 speelminuten.

Simon Deli: kreeg vele kansen, maar was heel wisselvallig daarin. Werd uiteindelijk uitgeleend aan Slavia Praag. De Cuyper (24 speelminuten), Mbamba en Fuakala krijgen geen beoordeling.

Middenvelders

Hans Vanaken: krijgt vaak kritiek, maar is en blijft een van de beste spelers op de Belgische voetbalvelden. Een zekerheid die bijna altijd speelt, goed voor 14 goals en een resem assists ook.

Ruud Vormer: ook Ruud Vormer heeft er ondanks heel wat kritiek opnieuw gewoon een goed seizoen opzitten. Is en blijft een kampioenenmaker en een terechte gewezen Gouden Schoen.

Mats Rits: ondergewaardeerd vaak. Is van cruciale waarde in vele wedstrijden van Club Brugge, altijd goed in de duels en een metronoom die vaak het ontbrekende puzzelstuk bleek in matchen waarin hij niet speelde.

Charles De Ketelaere: ontdekking van het seizoen. Op heel jonge leeftijd van enorme waarde voor blauw-zwart, en dat op verschillende plaatsen. Zes goals, heel veel speelminuten en een wissel op de toekomst.

Eder Balanta: heeft heel wat kwaliteiten, maar die komen er niet altijd even goed uit. Bizar, want sterk, balvast en tot heel veel in staat. Thomas Van den Keybus verzamelde te weinig minuten voor een beoordeling.

Aanvallers

Noa Lang: dé kampioenenmaker van Club Brugge. Zijn komst was een verademing voor de Bruggelingen, die toch wel wat extra creativiteit konden gebruiken. Zestien doelpunten en heel veel werkkracht en dan was hij nog even uit vorm met corona.

Bas Dost: spits die af en toe de nodige kritiek te verduren kreeg, maar toen tien goals wist te maken. Werkt hard en speelde de andere spitsen al bij al makkelijk uit de ploeg na zijn komst.

Daniel Perez: veel zagen we er nog niet van (173 speelminuten), maar daarin maakte de 19-jarige Venezolaan wel al de nodige indruk op zijn 19e. Eentje om in de gaten te houden naar de toekomst toe.

Krépin Diatta: scoorde toch nog tien doelpunten voor hij vertrok en was zo ook van belang in het begin van de Brugse zegetocht richting titel.

Youssouph Badji: wisselvallig, maar wel goed voor zeven doelpunten - momenteel geblesseerd. Had een actie in huis en was daarmee van waarde voor Club Brugge.

David Okereke: moest het afleggen tegen Dost en co. Kan af en toe wegen op een verdediging, maar vier goals is te weinig voor een centrumspits.

Tahith Chong: zoekt nog naar constanten in zijn prestaties. Te vaak balverlies, maar wel een harde werker.

Siebe Schrijvers: kon zich ook dit seizoen niet doorzetten bij Club en werd dan maar verkocht aan OH Leuven, waar hij wél klasse liet zien.

Michael Krmencik: werkkracht kon je hem nooit verwijten, maar globaal was het toch gewoon te weinig voor de Tsjech. Geen goalgetter zoals van hem verwacht werd.

Nabil Dirar: kon in tegenstelling tot andere gewezen toppers uit de Jupiler Pro League nooit zijn oude niveau zien.

Emmanuel Dennis: was al heel lang bezig met een transfer en kon daardoor nooit nog zijn vorm van vorig seizoen op de mat brengen.