Dante Vanzeir zeer tevreden na nominatie: "Het is een opsteker voor 1A"

Na een goede campagne dit seizoen is Dante Vanzeir één van de drie genomineerden voor de titel van 'Speler van het Seizoen' in 1B. Ook Georges Mikautadze en Marlos Moreno zijn geselecteerd.

Dante Vanzeir is tevreden. De aanvaller van Union Saint-Gilloise is één van de drie genomineerden voor 'speler van het jaar' in 1B. De 23-jarige aanvaller moet het in de strijd om de prijs afleggen tegen Georges Mikautadze (RFC Seraing) en Marlos Moreno (Lommel).

In een door de Brusselse club gepubliceerde video op Twitter reageerde de aanvaller op het nieuws. "Deze nominatie is een eer voor mij. Ik ben echt gelukkig. Het seizoen was uitzonderlijk met de titel. Ik zou deze nominatie niet gekregen hebben zonder de steun van mijn ploegmaats, mijn trainers en de fans. Deze nominatie is een opsteker voor 1A."

In 2020/2021 heeft Dante Vanzeir 19 doelpunten gemaakt en 8 assists gegeven in 24 competitiewedstrijden. Er zouden opnieuw verschillende clubs uit 1A interesse tonen in de jonge goalgetter.