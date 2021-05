Niet De Bruyne maar wel ploegmaat speler van het jaar in Premier League voor Engelse schrijvende pers

De Engelse schrijvende pers heeft zoals elk jaar een speler van het jaar aangeduid in de Premier League. Weinig verrassend is het een speler van Manchester City, dat onstuitbaar was in zijn race naar de titel. Het is de Portugees Rúben Dias die in de prijzen valt.

Wie denkt aan een speler van Manchester City die dit seizoen weer van goudwaarde was, komt misschien terecht bij een Kevin De Bruyne. Die ligt om de een of andere reden niet in de allerhoogste lade bij de Football Writers Association. Die zette hem vorig jaar op de tweede plaats, na Liverpool-kapitein Jordan Henderson. Later werd De Bruyne door de BBC en de PFA wél verkozen tot speler van het jaar.

De impact van Rúben Dias bij Man City valt wel niet te onderschatten. Met hem in de defensie slikte City beduidend minder tegendoelpunten dan de vorige jaren: Dias was de rots in de branding waar City eigenlijk al naar zocht sinds het vertrek van Vincent Kompany.

"Het is een grote eer. Ik had het niet kunnen doen zonder het succes van de ploeg, iedereen in het team verdient deze award. Enkel zo kon ik als verdediger deze prijs winnen", reageert Dias. De vorige City-speler die door de FWA door beste voetballer van het jaar gekroond werd, was Raheem Sterling in 2019