Portugal heeft selectie bekendgemaakt voor het EK: onder meer Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes en Ruben Dias van de partij

Portugal heeft deze avond haar selectie bekendgemaakt voor het EK. Het land zou wel eens een gevaarlijke outsider kunnen worden voor eindwinst, want het is een indrukwekkende selectie van de Portugezen.

Net zoals Frankrijk heeft ook Portugal een zeer straffe selectie klaar voor het EK. In elke linie beschikt bondscoach Santos wel over een wereldtopper. Achterin hebben ze bijvoorbeeld Ruben Dias, die dit seizoen helemaal is ontbolsterd bij Manchester City. Ook Joao Cancelo, Pepe en Raphael Guerreiro zijn achterin terug te vinden.

Op het middenveld zijn nog enkele straffe spelers terug te vinden met Ruben Neves, Bruno Fernandes en Renato Sanches. Voorin is er dan weer een combinatie van jonge talenten zoals Pedro Goncalves en Joao Felix en ervaren spelers zoals Cristiano Ronaldo en Bernardo Silva.