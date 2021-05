Mist Eden Hazard de belangrijkste wedstrijd van het seizoen van Real Madrid? Rode Duivel is niet op het trainingsveld terug te vinden

De kans is bestaande dat Eden Hazard er niet bij is in de laatste wedstrijd van Real Madrid. De Rode Duivel was vandaag namelijk niet terug te vinden op het trainingsveld van de Madrilenen.

Morgen speelt Real Madrid haar meest belangrijke wedstrijd van het seizoen. De club van Eden Hazard kan namelijk nog kampioen worden als ze winnen van Villarreal en Atlético Madrid punten laat liggen tegen Valladolid. De kans is bestaande dat Real Madrid deze laatste wedstrijd zal afwerken zonder Eden Hazard. Volgens Het Laatste Nieuws was de Rode Duivel vandaag namelijk niet op de laatste training van de Spaanse topclub. Het is niet duidelijk of Hazard last heeft van een nieuwe blessure.





Volg Real Madrid - Villarreal live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (22/05).