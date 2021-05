Hazard onder vuur in Spanje: "Het is Real dat hem betaalt, niet de Rode Duivels"

Eden Hazard werd door Real in 2019 overgekocht van Chelsea voor 150 miljoen euro. De Rode Duivel kreeg de zware taak op zich om Cristiano Ronaldo te doen vergeten. Dat is tot nu toe nog niet gelukt. Hazard was vaak geblesseerd en kan op veel kritiek rekenen in de Spaanse media.

Ook dit seizoen was niet fantastisch van Eden Hazard bij Real Madrid. De flankaanvaller kwam in de competitie maar 14 keer in actie, scoorde daarvan drie keer en gaf één assist. Ook in de laatste wedstrijd tegen Villareal zat Hazard niet in de selectie wegens ‘een klein kwaaltje’. En dat leidde tot veel kritiek… “Hij spaart zich liever voor het Europees kampioenschap met België. Het is Real Madrid dat hem betaalt, niet de Rode Duivels. Hoe kan hij het EK nu voorrang geven op La Liga?”, klonk het in de gerenommeerde Spaanse krant AS. Aan onze landgenoot om zijn critici het zwijgen op te leggen tijdens het Europees kampioenschap.