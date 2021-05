Suarez emotioneel na winst La Liga: "Barça schatte mij niet naar waarde, Atletico opende de deur"

Suarez zelf was heel emotioneel na de overwinning op Valladolid, en liet achteraf zijn tranen de volle loop gaan: “FC Barcelona schatte mij niet naar waarde, en Atletico Madrid opende hun deuren voor mij. Ik zal de club altijd dankbaar blijven voor hun geloof in mij”, aldus Luis Suarez.

Het was toch een beetje revanche voor Suarez op Barcelona, de Uruguayaanse spits werd vorig seizoen nog naar de uitgang verwezen bij de Catalanen. En nu de titel winnen met Atletico Madrid, de ideale revanche. Barça zelf eindigde dit seizoen maar op een derde plaats.

Luis Suarez had tears in his eyes after winning La Liga 🥺 pic.twitter.com/C9RXmRJ5Fj

Look what it means to Luis Suarez 😢❤️



(via @LaLigaEN)pic.twitter.com/KgAI0B9GmL