Tarik Tissoudali stuurt Buffalo's met doelpunt Europa in: "Ik ben naar Gent gekomen om Europees te voetballen"

Het is Gent gelukt! Het bracht de laatste wedstrijd tot een goed einde en mag Europa in. Tarik Tissoudali maakte het doelpunt dat uiteindelijk het Europese ticket opleverde. Vlak nadat de invaller het veld op kwam, vond hij al de weg naar doel.

Heerlijk toch om in zo'n cruciale wedstrijd beslissend te zijn. "Het belangrijkste is dat we Europees halen. Als ik met mijn doelpunt het team kan helpen, maakt het dat mooier. Het was niet de eerste bal die ik raakte, maar wel de eerste actie. Ik ben naar Gent gekomen om Europees te gaan voetballen. Dan kom je ook meer in aanmerking voor het nationale team, dat is een grote doelstelling voor mij."

"Ik denk dat we de supporter wel blij hebben gemaakt", dacht Tissoudali ook aan de Gentse fans. "Ik ben wel toe aan een vakantie. Het was een heel lang seizoen, want bij Beerschot gingen we ook nog door na de promotiefinale."

Toevalligheid

Dat seizoen is dus met een positieve noot afgesloten. Dat viel misschien wel enigszins te voorspellen, want tegen KV Mechelen doet Tissoudali het wel vaker goed. "Dat is wat bijgeloof, denk ik. Ik probeer elke wedstrijd belangrijk te zijn voor het team. Dat lukt drie keer tegen Mechelen, maar dat is eerder een toevalligheid."

Na een sterk begin bij AA Gent heeft Tissoudali ook wel moeilijke momenten gekend en belandde hij op de bank. "Je speelt voor een grotere club, er is meer concurrentie. Ik ben volwassen genoeg om dat te accepteren. Ik weet van mezelf dat ik kansen heb gemist. Je mag niet negatief denken."