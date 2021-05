Lille OSC met Jonathan David of toch PSG met Mbappé en Neymar: wie wordt kampioen in de Ligue 1?

In tegenstelling tot de voorbije jaren, is het dit seizoen enorm spannend in de Franse competitie. Met nog één speeldag te gaan is Lille OSC nog steeds de verrassende leider, maar PSG kan er nog over springen, want het Franse sterrenteam volgt slechts op twee punten.

Wordt Lille OSC voor het eerst sinds het seizoen 2010/2011 nog eens kampioen in de Franse competitie? De kans is bestaande, want met nog één speeldag te gaan heeft de club twee punten voorsprong op PSG en drie punten voorsprong op AS Monaco. Lille OSC heeft dus alles in eigen handen. Jonathan David en zijn ploegmaats moeten vanavond winnen op het veld van Angers om zeker te zijn van de Franse titel. Een haalbare kaart, want Angers staat op de twaalfde plaats in het klassement. Het zou een serieuze verrassing zijn als PSG de titel niet wint. Het sterrenteam met onder meer Neymar en Mbappé werd de voorbije acht seizoenen maar liefst zeven keer kampioen. Bij een tweede plaats zou de club dus kunnen spreken van een mislukt seizoen. PSG speelt haar laatste wedstrijd van het seizoen op het veld van Brest.