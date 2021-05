Lewandowski breekt record Müller: "Hij is momenteel beter dan Messi en Ronaldo"

Robert Lewandowski heeft op theatrale manier het 50 jaar oude record van Gerd Müller van de tabellen geveegd. De Poolse topschutter scoorde in de laatste minuut tegen Augsburg zijn 41ste (!) treffer van het seizoen en is daarmee de eerste die dat kunststukje lukt.

Algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge van Bayern was onder de indruk. "Hij was ongelooflijk. Hij leefde om doelpunten te maken", klinkt het. "Lewandowski is meer een teamspeler die meer betrokken is bij het spel dan Müller. Gerd was de koning van het strafschopgebied, waardoor ik vind dat Lewandowksi meer te bieden heeft vanuit voetbaloogpunt. Ik denk dat hij op dit moment zelfs beter is dan Ronaldo en Messi."

De Pool is een garantie voor doelpunten, nu al een decennium lang. "Het voelt alsof ik in een sciencefictionfilm zit", zei hij bij Sky Sports. "Negentig minuten lang lukte het niet, maar op het laatste moment ging de bal er toch nog in. Ik ben sprakeloos."

"Maar ach, bij het verbreken van zo'n legendarisch record hoort ook wel een beetje drama. Het betekent heel veel voor me dat ik dit fantastische record gebroken heb. Ik durfde niet eens te dromen van dit record, ik dacht echt dat het onmogelijk was om 40 keer te scoren in 34 wedstrijden. En ik heb dit seizoen maar 29 duels gespeeld. Ik geloof het nog steeds niet, het is historisch en heel speciaal."