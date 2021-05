Vrancken roept op om het positieve te onthouden: "Ontgoocheling groot, veel meer goede momenten dan mindere"

KV Mechelen heeft zijn seizoen afgesloten met een avondje net niet. De troepen van Wouter Vrancken konden op basis van het gebrachte voetbal doorheen het seizoen nochtans wel aanspraak maken op dat Europese ticket. De trainer roept zijn spelers op om vooral het positieve te onthouden.

"Ik ben fier op de gasten. Als je ziet wat ze over een heel seizoen gepresteerd hebben... Ook in de laatste match zijn we tegen een tegenstander met veel individuele kwaliteiteen blijven gaan tot de laatste seconde", is Vrancken tevreden over de spirit die zijn manschappen aan de dag legde.

Het resultaat is wel wat het is: een nipte thuisnederlaag tegen Gent in de laatste wedstrijd en dus geen Europees voetbal. "De ontgoocheling bij de spelers vanwege het verlies is groot. Dat geeft ook aan op wat voor een professionele manier zij hun job uitoefenen. Het is een groep die heel fel aan mekaar hangt."

Ontgoocheling doorspoelen

Wouter Vrancken gaf zijn spelers nog een boodschap mee. "Ik heb ze wel op het hart gedrukt om dit door te spelen en snel het goede van dit seizoen weer naar boven te halen. De goede momenten waren er veel meer dan de mindere momenten."

Zuur voor de coach was ook dat zijn keuzemogelijkheden in de beslissende partij beperkt waren. Storm kon maar een kwartiertje aan, Shved was slechts fit genoeg voor de bank, Vranckx en Peyre waren geschorst. Eerder viel Defour al weg en KV speelt ook al weken zonder Van Damme. Vrancken wil zich daar niet achter wegsteken. "Ik heb daar voor aanvang van de match niet over geklaagd en ik ga dat na de match ook niet doen."