Ronaldo op de bank, Pirlo over keuze: "Ik kan uit veel spelers kiezen"

Juventus kon zich toch nog op het nippertje plaatsen voor de Champions League van volgend seizoen. Napoli liet punten liggen tegen Verona, en de ploeg uit Turijn won met 1-4 van Bologna. Die overwinning was echter zonder Cristiano Ronaldo, de Portugees bleef 90 minuten op de bank.

“Het was een gezamenlijke beslissing, Ronaldo was moe na de finale van het bekertoernooi van woensdag. Daarom besloot ik Álvaro Morata op te stellen, ook een heel goede speler. Ronaldo was inzetbaar, maar ik heb een brede selectie, waaruit ik veel verschillende spelers kan kiezen”, gaf Juventuscoach, Andrea Pirlo, uitleg over de beslissing.

Cristiano Ronaldo zelf reageerde nog niet voor de pers op het feit dat hij fit was, en niet aan de bak kwam in een levensbelangrijke wedstrijd. Wel postte hij iets op Instagram, met een vingertje op de lippen om de critici de mond te snoeren. De Portugese flankaanvaller werd echter wel topschutter van de Serie A.