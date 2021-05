Real Madrid wil absoluut Mbappé of Haaland en zal daarom luisteren naar aanbiedingen voor Hazard en Bale

Eden Hazard kan terugblikken op een wisselvallig seizoen bij Real Madrid. Door heel wat blessures werd de Rode Duivel nooit echt een vaste basisspeler en hij moest uiteindelijk tevreden zijn met 4 doelpunten en 1 assist in 21 wedstrijden in alle competities samen.

Volgens SkySports wil Real Madrid Eden Hazard deze zomer al opnieuw verkopen. Ook Gareth Bale mag vertrekken en de Spaanse topclub hoopt zo een speler als Kylian Mbappé of Erling Haaland te kunnen halen.

Real Madrid will listen to offers for Eden Hazard and Gareth Bale this summer amid their continued interest in Kylian Mbappe and Erling Haaland.