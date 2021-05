Anderlecht gaat op zoek naar een definitieve versterking en wil gaan shoppen bij Inter

Anderlecht heeft een nieuwe speler op het oog om de defensie te versterken. Zo denkt de Belgische topclub namelijk aan Andrew Gravillon, een 23-jarige Franse verdediger die eigendom is van Inter.

Anderlecht is op zoek naar een nieuwe verdediger en volgens Foot Mercato zijn ze met deze zoektocht uitgekomen bij Andrew Gravillon. De Franse verdediger speelde het voorbije seizoen voor FC Lorient, maar is eigendom van Inter.

Bij FC Lorient was de 23-jarige Gravillon één van de vaste waardes in de ploeg. Zo speelde hij 26 wedstrijden in de Ligue 1 het voorbije seizoen en daarin was de verdediger goed voor één doelpunt en twee assists.