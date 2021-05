Meer dan 15.000 supporters welkom in Estadio do Dragao voor Champions League-finale tussen Manchester City en Chelsea

Komend weekend is het zo ver. Dan staat in de Champions League de finale tussen Manchester City en Chelsea op het programma. De finale zal doorgaan in het stadion van FC Porto en er zijn maar liefst 16.500 supporters welkom.

Het coronavirus heeft zeer lang voor problemen gezorgd in het voetbal, maar nu mogen de supporters toch stilaan opnieuw naar wedstrijden gaan kijken. Ook in de Champions League-finale zullen supporters welkom zijn. Volgens Het Laatste Nieuws zal het Estadio do Dragao, het stadion van FC Porto, namelijk voor één derde gevuld zijn. Het betekent dat 16.500 supporters de wedstrijd mogen bijwonen. Zowel Manchester City als Chelsea kregen 6.000 tickets voor hun supporters.





