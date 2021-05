'Koeman heeft een enorme troefkaart in handen om coach van Barça te blijven'

Het is momenteel koffiedik kijken waar de toekomst van Ronald Koeman ligt. De Nederlander ligt niet in de bovenste schuif bij Joan Laporta, maar heeft wél een financiële troef in handen.

FC Barcelona sprak al met Xavi over een terugkeer - al ziet het management hem liever in een bestuursrol - terwijl ook Hansi Flick voor zijn aanstelling als Duits bondscoach werd gelinkt aan een verhuis naar Catalonië. Dat kan je HIER nog eens nalezen. Joan Laporta is niet de grootste fan van Ronald Koeman, maar een ontslag van de Nederlander zou veel geld kosten. Sport weet dat de coach in dat geval recht heeft op een ontslagvergoeding tussen acht en tien miljoen euro. Ontslagvergoeding als reddingsboei? Dat zijn miljoenen die Barça momenteel helemaal niet heeft liggen. Bovendien is Koeman er wél in geslaagd om het team te reanimeren. Al moeten we er wel bij zeggen dat Barcelona het op de cruciale momenten liet afweten.”