Veel buitenlandse interesse voor sterkhouder KAA Gent - maar gaat hij wel vertrekken?

Hij won de Jean-Claude Bouvy-trofee met een overmacht aan aantal stemmen en was het hele seizoen dan ook de meest constante speler voor zijn ploeg. En dat is ook de clubs in het buitenland niet ontgaan.

Aan interesse voor Alessio Castro-Montes van AA Gent geen gebrek. Diverse clubs uit het buitenland willen de 24-jarige polyvalente verdediger er graag bij hebben.

Polyvalent is het minste wat je van de Limburger kan zeggen. Als rechtsachter in een viermansdefensie? Check. Als rechtervleugel in een 3-5-2? Check. Als rechtervleugel in een 3-4-3? Check. Als linkervleugel? Ook check de laatste wedstrijden.

© photonews

Steevast was Castro-Montes bij de uitblinkers van zijn team. Een van de weinigen die opviel in de mindere tijden, een van de meest noeste werkers in de betere tijden. Zeven goals, vier assists en 3984 speelminuten over alle competities heen: een speler om op te bouwen.

Het jeugdproduct van Anderlecht en STVV kreeg bij KAS Eupen zijn eerste echte kansen in 1A, maar is toch vooral bij KAA Gent helemaal aan de oppervlakte gekomen. En dus lijkt het ergens tijd voor een nieuwe stap.

Toch maar blijven?

Of misschien ook niet. Gent speelt volgend jaar dan toch nog Europees en de sympathieke 24-jarige Limburger is er graag gezien. Heel graag gezien. Anders kom je ook niet aan zoveel stemmen in een populariteitspoll.

De speler zelf zal ook niet zomaar vertrekken naar om het even welke club. In Keulen gaan strijden tegen degradatie of ergens gaan spelen in een systeem dat het zijne niet is - hij voelt zich kiplekker als hij iets hoger op de flank mag spelen - zien we hem niet snel doen.