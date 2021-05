'KV Kortrijk ziet offensieve smaakmaker wellicht vertrekken ondanks nieuw contractvoorstel'

KV Kortrijk heeft geen al te best seizoen gedraaid, al hebben sommige spelers wel hun impact kunnen uitoefenen. Wie dat op offensief gebied zeker heeft kunnen doen, is Fäiz Selemani. Die was betrokken bij heel wat doelpunten. Kortrijk lijkt Selemani echter niet te kunnen houden.

Volgens Het Nieuwsblad heeft KV Kortrijk Selemani een voorstel gedaan om zijn contract te verlengen. KVK zou een akkoord willen sluiten om tot 2024 met mekaar door te gaan. Op dat voorstel is nog geen antwoord van de speler gekomen. Contract tot 2022 Bij het management van Selemani valt te horen dat ze de voorkeur geven aan een transfer. Als er zich geïnteresseerde clubs melden, zullen die toch ook met Kortrijk moeten gaan praten. Selemani ligt nog onder contract tot medio 2022. De offensieve bijdrage van Selemani het voorbije seizoen is wel duidelijk: hij leverde 5 assists en maakte 8 doelpunten. Onder meer de bevrijdende treffer op het veld van Waasland-Beveren die het behoud verzekerde, zit daarbij. Als je weet dat Kortrijk in totaal slechts 44 keer scoorde, kun je concluderen dat Selemani bij nagenoeg dertig procent van de goals betrokken was.