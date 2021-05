Voormalige CEO van Lokeren (ook ex-Cercle) neemt zelfde functie op bij Deinze: "Ambitieus project helpen realiseren"

KMSK Deinze werd het afgelopen seizoen vijfde in 1B. Met de aanstelling van een nieuwe CEO wordt er werk gemaakt van de verdere uitbouw van de club. Marc Vanmaele gaat die functie invullen. Vanmaele heeft zijn strepen al verdiend in het Belgische voetbal.

Vanmaele was actief in de wereld van de regionale tv-zenders, vooraleer de overstap te maken naar het voetbal in 2011. Drie jaar lang was hij de CEO van Sporting Lokeren. In 2017 werd hij aangesteld als algemeen coördinator bij Cercle Brugge. Vanaf nu gaat Vanmaele dus opnieuw als CEO aan de slag, dit keer bij Deinze.

"De aanstelling van Marc is een bewuste keuze", stelt voorzitter Denijs Van De Weghe op de site van Deinze. "Ik heb gekozen voor een persoon met veel ervaring en dossierkennis in het Belgisch professioneel voetbal. Marc is een goede peoplemanager met uitgebreide ervaring in verschillende gebieden. Ik zie het als een duidelijke investering in de toekomst van Deinze."

Mooie uitdaging

"Het is voor mij een mooie uitdaging om KMSK Deinze te begeleiden naar een volgend niveau", legt Vanmaele zijn keuze uit. "Ik heb ontzettend veel zin om dit ambitieus project van de voorzitter mee te helpen realiseren. Ik dank hem voor het vertrouwen. Samen met de supporters en alle partners van Deinze, wens ik een mooi hoofdstuk te schrijven."