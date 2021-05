Dan toch geen Allegri voor Real Madrid: Italiaan gaat in eigen land bij topclub aan de slag

Juventus slaagde er maar net in om zich te plaatsen voor de Champions League volgend seizoen en daardoor was het onduidelijk of de bestuur nog wel verder wilde gaan met trainer Andrea Pirlo. Volgens Fabrizio Romano zou Pirlo nu ook effectief ontslagen worden.

Zijn opvolger staat al klaar, want niemand minder dan Massimiliano Allegri zal opnieuw aan de slag gaan bij de Italiaanse topclub. Allegri werd genoemd bij Real Madrid als opvolger van Zidane, maar Allegri blijft dus in eigen land.

Massimiliano Allegri back to Juventus, the verbal agreement has been reached today morning - he’s gonna sign the contract in the next few hours. Juventus are also preparing the official statement. ⚪️⚫️ #Juve



It’s gonna be official in the next 24 hours. ⏳ @DiMarzio