Dan toch geen Jadon Sancho voor Manchester United? Engelse topclub toont ook interesse in flankaanvaller van Bayern München

Manchester United toont al een klein jaar interesse in Jadon Sancho en deze zomer wil de Engelse topclub de flankaanvaller ook echt binnenhalen. Toch heeft Manchester United ook nog een andere flankaanvaller op haar lijst staan.

Volgens Christian Falk van BILD zou Manchester United namelijk interesse tonen in Kingsley Coman, de Franse vleugelspeler van Bayern München. Volgens Falk tonen de Mancunians soms interesse in de Fransman om druk te zetten op de deal rond Jadon Sancho.

Kingsley Coman zou een goed alternatief zijn voor Sancho, want de Fransman kan terugblikken op een goed seizoen bij de Duitse kampioen. Coman was goed voor 5 doelpunten en 12 assists in de Bundesliga.